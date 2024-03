Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mitarbeiter nehmen Verfolgung auf

Kaiserslautern (ots)

Am Fackelrondell betrat am Dienstagnachmittag, 12. März, ein 29-Jähriger ein Schuhgeschäft. Der Mann probierte vor Ort ein Paar Schuhe im Verkaufsraum an. Anstatt diese jedoch wieder auszuziehen und zur Kasse zu gehen, verließ er einfach das Geschäft. Bei seinem Diebstahl wurde der 29-Jährige allerdings von zwei Mitarbeitern beobachtet. Die Männer nahmen umgehend die Verfolgung auf und informierten die Polizei. Der Dieb konnte bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu. |cla

