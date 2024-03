Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife wurde am Dienstagnachmittag, 12. März, in der Burgstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Die Beamten stoppten den 19-Jährigen, da dieser mit einem schwarzen und somit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Mann teilte mit, dass er den E-Roller von einem Freund ausgeliehen und nicht auf einen gültigen Versicherungsschutz geachtet habe. Seine Fahrt musste er somit beenden. Auf ihn und den Halter des Rollers kommt nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Stichtag für den Wechsel der Kennzeichen war bereits der 1. März. Wer also jetzt noch mit alten Schildern unterwegs ist und sein Gefährt im öffentlichen Raum nutzt oder auch abstellt, macht sich strafbar.|cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell