POL-PPWP: Parkendes Auto gerammt und weitergefahren

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Trippstadt. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Montag, 11. März, 20 Uhr, und Dienstag, 12. März, 6:30 Uhr, mit seinem Wagen vom Karlstal kommend in Richtung Kaiserslauterer Straße. Während seiner Fahrt kollidierte er in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 49 mit einem ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Als der 45-jährige Ford-Besitzer am Dienstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er dieses am linken hinteren Fahrzeugeck beschädigt vor. An der Unfallstelle lagen einige Trümmerteile des Verursacherfahrzeugs, die von den Beamten sichergestellt wurden. Die Ermittler fragen nun: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas von dem Zusammenstoß mitbekommen und kann Hinweise auf die Unfallzeit und/oder das Verursacherfahrzeug geben? Wem ist ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

