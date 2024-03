Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geparkter Mercedes beschädigt, Unfallfahrer flüchtig

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Mainzer Straße. Vermutlich streife der unbekannte Verursacher den geparkten Mercedes-Benz beim Einparken an der hinteren Stoßstange. Die Spurenlage deutet auf ein helles Tatfahrzeug hin. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ma

