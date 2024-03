POL-PPWP: Sachbeschädigung im Pfalztheater

Hochspeyer(Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am Montagnachtmittag gerufen. Auf einem Waldweg in der Verlängerung der Münchhofstraße hatten unbekannte Täter durch einen brennbaren Gegenstand einen Baum in Brand gesetzt. Es kam zu einem Glimmbrand mit Rauchentwicklung. Zeugen wurden auf den Qualm aufmerksam und verständigten kurz nach 17 Uhr die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht ...

