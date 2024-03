POL-PPWP: Mit Promille auf E-Scooter on Tour

Kaiserslautern (ots) - Ziemlich unglücklich meldete sich am Montagmorgen, 11. März, ein 60-Jähriger auf der Polizeidienstelle, um einen Diebstahl anzuzeigen. Er gab an, am Freitag, 8. März, gegen 11 Uhr, in einem Supermarkt am Fackelrondell gewesen zu sein. Im Eingangsbereich legte er seine Tasche mitsamt persönlichen Dokumenten und Einkäufen aus einem anderen Geschäft ab. Als der Mann nach seinem Einkauf im ...

