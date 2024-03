Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beschädigter Peugeot Scudo - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es in der Zeit zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 11. März, 11:30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein 41-Jähriger parkte seinen Transporter nach eigenen Angaben am Sonntagabend ordnungsgemäß vor dem Anwesen Nummer 18. Als er am nächsten Tag zu seinem Peugeot Scudo zurückkam, war dieser an der Fahrerseite im hinteren Bereich beschädigt. Auf dem weißen Lack des Peugeot war deutlich schwarzer Abrieb zu erkennen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

