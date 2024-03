POL-PPWP: Parkrempler in der Königstraße

Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrfach wurde die Polizei am vergangenen Samstag, 9. März, vom Sicherheitsdienst der Mall alamiert. Ein 27-Jähriger sorgte an diesem Tag für drei Einsätze in Folge. Nachdem er wegen seines aggressiven Verhaltens gegen 18.40 Uhr einen Platzverweis erhalten hatte, fiel er gegen 20.20 Uhr erneut unangenehm auf. In diesem Fall pöbelte der Mann mehrere Jugendliche an und forderte sie zum ...

mehr