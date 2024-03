Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer verletzt Polizist

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrfach wurde die Polizei am vergangenen Samstag, 9. März, vom Sicherheitsdienst der Mall alamiert. Ein 27-Jähriger sorgte an diesem Tag für drei Einsätze in Folge. Nachdem er wegen seines aggressiven Verhaltens gegen 18.40 Uhr einen Platzverweis erhalten hatte, fiel er gegen 20.20 Uhr erneut unangenehm auf. In diesem Fall pöbelte der Mann mehrere Jugendliche an und forderte sie zum "Kampf" auf. Weil er gegen den Platzverweis verstieß, wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Allerdings versuchte er auf dem Weg in den Gefangenentransporter, den Spiegel des Wagens abzutreten und die Beamten zu bespucken. Sein Verhalten setzte sich auf dem gesamten Weg zur Wache fort. Zu alledem probierte er immer wieder, Kopfstöße zu verteilen. Dabei verletzte er sich selbst im Gesicht. Ein Polizeibeamter wurde ebenfalls verletzt, als der Beschudligte gegen die Transportertür stieß, um sich zu befreien. Weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss steht, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 27-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Auf den Randalierer kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte zu. Ob gegen ihn auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell