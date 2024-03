Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falschen Parkplatz ausgesucht

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich glücklich schätze sich ein Autofahrer, als er am Sonntag seinen PKW in der Tiefgarage eines Möbelhauses abstellte. Der Mann ging davon aus, in einer öffentlichen Tiefgarage einen kostenlosen Parkplatz gefunden zu haben. Kurz drauf musste er allerdings feststellen, dass das Tor der Tiefgarage nun verschlossen war. Durch einen Seiteneingang konnte er das Gebäude zwar verlassen, das Fahrzeug musste er allerdings zurücklassen. Er konnte den Wagen erst am nächsten Tag wieder abholen. |ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell