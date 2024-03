Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug mit Bierflasche beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag kam es in der Alex-Müller-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der Wagen parkte tagsüber in Höhe der Hausnummer 96. Unbekannte Täter schlugen mit einer Bierflasche auf den schwarzen Audi und beschädigten diesen auf der Fahrerseite. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ma

