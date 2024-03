Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Glück im Unglück

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht meldete sich eine aufmerksame Zeugin am Samstagnachmittag, 9. März, bei der Polizei. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Autofahrer mit einem älteren, blauen Renault Megane, in der Theodor-Heuss-Straße beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr ein Verkehrsschild überfuhr. Anschließend sei der Fahrer mit dem Bordstein auf der Gegenfahrbahn kollidiert und habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten. Wenig später meldete ein 26-jähriger Zeuge der Polizei eine weitere Beobachtung mit dem gleichen Wagen an anderer Stelle. Der Mann hatte gesehen, wie der Renault in der Mainzer Straße stadtauswärts beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Eselsfürth ebenfalls gegen die Bordsteinkante stieß. Hier verlor der Fahrer allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug - der Renault fuhr über die Gegenfahrbahn und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Als eine Streife der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 vor Ort eintraf, saß der Fahrer noch in seinem Wagen. Glück im Unglück: Der 83-Jährige war nicht verletzt. Die Tochter des Fahrers wurde kontaktiert, um sich um den Wagen und ihren Vater zu kümmern. Gegen den Senior wird jetzt wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt. |cla

