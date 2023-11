Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 16. November 20023, in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von 10:00 bis 14:15 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses in der Alsmloher Dorfstraße auf. Im Gebäude suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich einen Tresor.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

