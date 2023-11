Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Ganderkesee +++ Folgeunfall

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 16. November 2023, 12:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Bei einem Folgeunfall wurde ein Fußgänger leicht verletzt.

Zunächst befuhr ein 55-jähriger Bremer mit einem Mercedes den Marderweg, den er geradeaus in die Straße "Neddenhüsen" verlassen wollte. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 29-Jährigen aus Ganderkesee, die die Mühlenstraße mit einem VW in Richtung Ortskern Ganderkesee befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen, die von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.500 Euro.

Weil die Fahrbahn der Mühlenstraße blockiert war, wich ein 66-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Kleintransporter auf den Gehweg aus, um die Unfallstelle zu umfahren. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 50-jährigen Fußgänger aus der Gemeinde Ganderkesee, der ebenfalls leichte Verletzungen erlitt.

