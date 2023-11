Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf dem Deichsicherungsweg in Nordenham +++ Fahrradfahrerin leicht verletzt +++ Verursacher flüchtet

Delmenhorst (ots)

Eine Fahrradfahrerin wurde am Donnerstag, 16. November 2023, gegen 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 23-jährige Radfahrerin aus Stadland befuhr mit einem Pedelec den Deichsicherungsweg von Kleinensiel in Richtung Nordenham. Sie wurde von einem blauen Kleinwagen überholt, mit dem es aufgrund des unzureichenden Seitenabstands zu einer Berührung kam. Die 23-Jährige stürzte in der Folge, erlitt leichte Verletzungen und begab sich zur Behandlung eigenständig in ein Krankenhaus.

Der blaue Kleinwagen entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Nordenham. Wer Angaben zum möglichen Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

