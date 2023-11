POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 12:00 Uhr, ein Schuppen in Hundsmühlen in Brand geraten. Ein 81-jähriger Bewohner eines Hauses im Wolfsweg verständigte die Feuerwehr, nachdem er einen Knall aus seinem Schuppen gehört hatte und dieser kurze Zeit später in Flammen stand. Das Feuer wurde von 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg ...

