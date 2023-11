Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw-Fahrer hat am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 11:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Elsfleth verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Durch genaue Angaben von aufmerksamen Zeugen konnte er in der Nähe gestoppt werden. Er war stark alkoholisiert.

Der Mann fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Oberrege" rückwärts gegen einen geparkten SUV. Nach dem Zusammenstoß stieg er aus seinem VW aus und betrachtete den SUV. Obwohl an diesem eine deutliche Beule zu sehen war, setzte er sich wieder ans Steuer seines Pkws und entfernte sich mit diesem in Richtung Berne. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Zusammenstoß, konnten den Fahrer und sein Fahrzeug genau beschreiben und hatten sich auch das Kennzeichen notiert. Der Mann konnte mit dem beschriebenen VW in der Bushaltestelle "Wehrder" gestoppt werden und machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille.

Gegen den 58-jährigen Mann aus Bremen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

