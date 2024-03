Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch fehlgeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter informierte die Polizei am frühen Sonntagnachmittag über einen versuchten Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Merkurstraße. Nach bisherigen Ermittlungen wollten sich unbekannte Täter über den rückwärtigen Eingangsbereich Zugang zu dem Objekt verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen aber stand, so dass die Einbrecher das Gebäude nicht betreten konnten. Wann genau die Täter zugeschlagen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder der Tatzeit machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

