Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei verhinderte Fahrten unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Gleich dreimal verhinderte eine Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen in der Zollamtstraße Fahrten unter Alkoholeinfluss. Ein 26-Jähriger wurde in seinem parkenden Nissan gegen 6:45 Uhr kontrolliert. Er bestätigte, dass er im Laufe des Abends Alkohol getrunken habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrtantritt wurde ihm untersagt. Ähnlich erging es einer 27-Jährigen. Sie wurde gegen 6:25 Uhr in ihrem VW Golf auf einem Supermarktparkplatz vorgefunden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Die 27-Jährige gab zu, über Nacht Alkohol zu sich genommen zu haben. Sie hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,40 Promille intus. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Auf dem Parkdeck einer Diskothek fand die Polizeistreife eine weitere Person in einem Fahrzeug vor. Die 19-Jährige gab an, über Nacht alkoholische Getränke getrunken zu haben. Bei ihr kamen 0,40 Promille bei einem feiwiliigen Atemalkoholtest zum Vorschein. Auch ihr wurde der Fahrtantritt untersagt. |cla

