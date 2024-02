Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Feuer in Abrisshaus

Am Mittwoch rückte in Sonderbuch die Feuerwehr aus.

Ulm (ots)

Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr brach der Brand in einem Haus in der Wippinger Straße aus. Das steht seit mehreren Jahren leer und wird derzeit für den Abriss vorbereitet. In einem Holzofen entzündete ein Mann ein Feuer. Später sah er, dass es aus dem Haus rauchte. Zunächst konnte er den kleinen Brand selbst bekämpfen. Das Feuer brach erneut aus, weswegen die Feuerwehr gerufen wurde. Die hatte den Brand schnell gelöscht. Warum das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. Es wurden lediglich ein paar Bretter beschädigt.

