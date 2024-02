Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstagfrüh zog die Polizei auf der A8 bei Ulm einen deutlich betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr.

Kurz vor 4 Uhr meldete ein Lkw-Fahrer einen auffälligen Sattelzug. Der war zunächst auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Wie der Zeuge berichtete, soll der Laster beinahe gegen ein Parkplatzschild und in deutlichen Schlangenlinien gefahren sein. Der Zeuge handelte richtig und wählte den Notruf. Am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen wechselte der bulgarische Sattelzug auf die A8 in Richtung Ulm. Eine Polizeistreife der Polizei Ulm-Mitte war in der Nähe der A8 und beobachtete die unsichere Fahrweise. Deshalb nahmen die Beamten die Verfolgung auf und beendeten die gefährliche Fahrt an der Anschlussstelle Ulm-Nord. Schnell hatten sie den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Dies bestätigte ein Test. Die Polizei fuhr mit dem deutlich betrunkenen 51-Jährigen zum Polizeirevier. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Die Fahrt durfte der 51-Jährige nicht fortsetzen. Die ausländische Spedition kümmerte sich um einen Ersatzfahrer. Der fuhr dann mit dem Lkw weiter in Richtung Spanien. Da der bulgarische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung bezahlen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

