Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: berauschter Rollerfahrer

Germersheim (ots)

Am Mittwochmittag wurde ein 37-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Germersheim in der Hafenstraße in Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Mit den festgestellten betäubungsmitteltypischen Auffälligkeiten konfrontiert, räumte der 37-Jährige einen Cannabiskonsum am Vortag ein. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell