POL-EU: Durstige Diebe schneiden Lkw Plane auf

Bad Münstereifel (ots) - Eine 76-Jährige aus Bad Münstereifel befuhr am gestrigen Dienstag (17. Oktober) gegen 16.35 Uhr mit einem Pkw die Michelsbergstraße in Bad Münstereifel-Mahlberg und übersah einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die Frau kollidierte mit dem Pkw und verletzte sich bei dem Unfall. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - ...

mehr