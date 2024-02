Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Über Metallteil gefahren

Sachschaden entstand an einem Fahrzeug am Mittwoch auf der A8 Höhe Maustobelviadukt.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Metallteil auf der A8 in Richtung München. Das lag wohl auf Höhe des Maustzobelviadukt (km 164) auf der Fahrbahn und wurde von mehreren Fahrzeugen überfahren. Wie die Polizei mitteilt, soll der Gegenstand nach erneutem Überfahren von einem Fahrzeug aufgewirbelt worden sein. Das Metallteil schleuderte offenbar gegen den Kotflügel eines Skoda. An dem entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Gegenstand konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Hinweise auf einen Verursacher, der das Fahrzeugteil verloren hatte, liegen nicht vor.

