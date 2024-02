Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, Verkehrsdelikte 2. Schneverdingen, Feuer 3. Neuenkirchen, Brochdorf, Einbruch Feuerwehr

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen, Verkehrsdelikte:

Am Freitagabend wurde in der Oststraße ein Pkw-Anhänger-Gespann kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 35-jährige Schneverdinger zwar eine Fahrerlaubnis besitzt, jedoch nicht die erforderliche, um diese Kombination führen zu dürfen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später wurde in der Feldstraße in Schneverdingen ein E-Scooter kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass der 31-jährige Schneverdinger das Gefährt besser hätte nicht geführt, da er unter Mischkonsumbeeinflussung von Alkohol und Cannabis stand. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Blutproben genommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Am Samstagabend war der 31-jährige wieder mit seinem Scooter in Schneverdingen unterwegs. Bei einer erneuten Kontrolle in der Bahnhofstraße musste leider festgestellt werden, dass der vorherige polizeiliche Kontakt scheinbar nicht die erhoffte erzieherische Wirkung hatte. Wieder stand der Fahrer unter Beeinflussung von Alkohol und Cannabis, so dass weitere Verfahren eingeleitet wurden, nachdem er noch einmal zur Ader gelassen wurde.

Kurz nach Mitternacht wurde im Ortsteil Lünzen ein 36-jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Aufgrund des deutlich zu vernehmenden Alkoholgeruches wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Auch hier wird ein Verfahren eingeleitet.

2. Schneverdingen, Feuer:

Am Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei mitgeteilt, dass es im Bereich des Gewerbegebietes Südring brennt. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass ein Tannenbaum und eine Mülltonne, welche sich direkt am Gebäude einer Firma für Dämmtechnik befanden, brannten. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Vollbrand, sondern nur zu einem äußeren Brandschaden. Beobachtungen oder Täterhinweise werden an die Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193 982500, erbeten.

3. Neuenkirchen, Brochdorf, Einbruch Feuerwehr:

Am Samstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Brochdorf eingedrungen sind. Nach bisherigen Feststellungen wurde aus einem Geräteanhänger ein Rettungssatz bestehend aus Rettungsschere und -spreizer entwendet. Der entstandene Diebstahls- und Einbruchschaden wird auf über 20.000,- Euro geschätzt.

4. Walsrode, Radfahrer übersehen:

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag ist der Fahrer eines Pedelecs schwerer verletzt worden. Im Walsroder Stadtgebiet befährt ein 33-jährige Walsroder mit seinem Pkw die Straße "Worth". Dieser hält zunächst am Stoppschild, übersieht jedoch beim Linkseinbiegen den bevorrechtigten, von links, aus der Langen Straße kommenden, 47-jährigen Radfahrer auf seinem Pedelec. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der Radfahrer schwerer am Fuß, so dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus muss.

5. Rethem, Einbruch in Einfamilienhaus:

Im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, auf Sonntag, bis 02:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Rethem (Aller) zu einem Einbruchdiebstahl. Die unbekannten Täter gelangten über die rückwärtige, aufgebrochene Terrassentür in das Tatobjekt. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Unter anderem wurde Schmuck und Bargeld im Wert von 3000EUR entwendet. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/ 93800 entgegen.

6. Bad Fallingbostel, diverse Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Im Bereich des PK Bad Fallingbostel wurden am Sonnabend bzw. am frühen Sonntagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihre Fahrzeuge nicht hätten führen dürfen. Ein 26-jähriger aus Cloppenburg führte einen VW Crafter mit Anhänger auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover, obwohl er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein 60-jähriger aus Celle wurde auf der Platzrandstraße im Bereich Bad Fallingbostel kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer eines Ford Mondeo bereits seit 9 Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle eines 65-jährigen Lkw-Fahrers aus Rohlsdorf wurde festgestellt, dass dessen erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse CE abgelaufen war. In allen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

7. A 7, Urkundenfälschung:

Am Freitagabend wurden Beamte des PK Bad Fallingbostel zu einer Hilfeleistung bei einem unbeleuchteten Pannenfahrzeug auf der A7 im Bereich Essel entsandt. Vor Ort stellten sie allerdings fest, dass der 39-jährige Fahrer des Transporters aus Homberg die Kennzeichen von einem auf ihn zugelassenen Pkw an dem Transporter angebracht hatte, den er kurz zuvor gekauft hatte. Aus diesem Grund wurde u.a. ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gegen ihn eingeleitet. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

