Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizei nimmt zwei Heranwachsende nach Überfall fest; Bad Fallingbostel: Teile von Mercedes abgebaut; Bomlitz: Scheibe eingeschlagen, Portmonee entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2024 Nr. 1

31.01 / Polizei nimmt zwei Heranwachsende nach Überfall fest

Walsrode: Polizeibeamte fassten am Mittwochabend zwei Tatverdächtige, die zuvor auf der Moorstraße einen 17-Jährigen zusammengeschlagen, um ihn zu berauben. Gegen 22.20 Uhr näherten sich drei Täter dem Jugendlichen von hinten. Ecke Marktstraße zog einer der Tatverdächtigen das Opfer zu Boden, die beiden anderen Täter schlugen auf das Opfer ein. Sie forderten es auf, Smartphone und Kopfhörer auszuhändigen. Als ein Zeuge dazukam, flüchteten sie ohne Beute. Das Opfer wurde augenscheinlich leicht verletzt. Zwei der flüchtigen Täter (18 und 20 Jahre alt) wurden von Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

31.01 / Teile von Mercedes abgebaut

Bad Fallingbostel: Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr entwendeten Unbekannte an der Vogteistraße von einem Mercedes GLC den Blinker sowie die Außenhülle eines Seitenspiegels. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

31.01 / Scheibe eingeschlagen, Portmonee entwendet

Bomlitz: In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte die Scheibe eines Land Rovers ein, der auf einem Grundstück an der Walsroder Straße abgestellt war. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten sie ein Portmonee mit diversen Karten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

01.02 / Polizei sucht Geschädigten nach "Spiegelklatscher"

Schneverdingen: Die Polizei sucht den Geschädigten zu einem Verkehrsunfall der sich am Donnerstag, 18.01.2024, zwischen 09.30 und 10.05 Uhr auf der Heberer Straße, in Höhe der Hausnummer 12, zugetragen hat. Der Fahrer eines grünen VW Golfs war an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw vorbeigefahren und hatte dabei Abstand zum entgegenkommenden Fahrzeug falsch eingeschätzt. Die jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen. Der Geschädigte fuhr weiter. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell