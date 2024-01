Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: In Wohnungen eingebrochen; Bad Fallingbostel: Papiertonne in Brand; Lindwedel: Reh verursacht Motorradunfall

Heidekreis (ots)

29.01.2024 / In Wohnungen eingebrochen

Bad Fallingbostel: Am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in der Heidmarkstraße und entwendeten hieraus unter anderem elektronische Geräte und Bargeld. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

28.01.2024 / Papiertonne in Brand

Bad Fallingbostel: Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, geriet eine Papiertonne auf einem Innenhof in der Walsroder Straße in Brand. Die Brandursache ist noch unklar. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzender Fahrradschuppen beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

28.01.2024 / Reh verursacht Motorradunfall

Lindwedel: Ein Reh verursachte am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer und ein weiterer Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die Unfallbeteiligten befuhren mit einem dritten Motorradfahrer gerade die Landesstraße 190, als in Höhe der Ortschaft Lindwedel ein Reh über die Fahrbahn lief. Durch das starke Abbremsen der Fahrer kam ein 33-jähriger ins Schleudern und kollidierte mit einem 27-jährigen. Während sich der 33-jährige noch auf seinem Krad halten konnte, kam der 27-jährige von der Fahrbahn ab und stürzte. Anschließend musste er schwer verletzt in ein Hannoveraner Krankenhaus verbracht werden.

