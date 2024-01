Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode - Gartenhaus abgebrannt Neuenkirchen - Mehrere Einbruchsdiebstähle

PI Heidekreis (ots)

Walsrode - Volksverhetzende Parolen

Unbekannte Täter sprühten zwischen dem 25.01.2024 und 26.01.2024 in Altenboitzen und Hollige volksverhetzende Parolen mittels Farbe auf die Fahrbahn. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Kreisstraßenmeisterei wurde mit der Beseitigung der Schmierereien beauftragt.

Walsrode - Gartenhaus abgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Freitagmorgen ein Gartenhaus in Düshorn in Vollbrand. Das Gebäude wurde dabei zerstört, der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Walsrode - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Walsrode stieß beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw und verursachte dabei Sachschaden. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher die Polizei in Kenntnis setzte. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme wurden bei der 37-Jährigen Hinweise auf eine Beeinflussung durch alkoholische Mittel festgestellt. Es wurden Blutproben entnommen, zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Hademstorf - Einbruch ins Schützenhaus

Vermutlich im Zeitraum vom 22.01.2024 bis zum 27.01.2024 hebelten Unbekannte ein Fenster des Schützenhauses in Hademstorf auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Anschließend entwendeten die Täter aus diesem eine Getränkekiste, welche dann unweit des Tatortes zurückgelassen wurde.

Neuenkirchen - Mehrere Einbruchsdiebstähle

Am Samstagabend kam es innerhalb weniger Stunden im südlichen Teil von Neuenkirchen zu insgesamt sieben vollendeten und einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln oder Einschlagen von Fenstern und Terrassentüren Zutritt zu den jeweiligen Objekten und entwendete meist Schmuck und Bargeld. Hinweise zu den Taten und / oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191 - 93800 entgegen.

Bad Fallingbostel - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagvormittag in Bad Fallingbostel angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergeben sich Zweifel an der Fahrtauglichkeit des männlichen Fahrzeugführers aus Reinfeld.

Ein Drogenschnelltest erhärtet den Verdacht auf Fahruntauglichkeit auf Grund von Cannabiskonsum. Der 31-jährige Fahrzeugführer räumte daraufhin ein, Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Fahrt durch seine Beifahrerin fortgesetzt. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und ein Ermittlungsverfahren nach dem BtmG eingeleitet.

