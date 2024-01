Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fahrradkontrolle an der Oberschule

Heidekreis (ots)

26.01.2024 / Fahrradkontrolle an der Oberschule

Bad Fallingbostel: Im Rahmen der Schulwegüberwachung richteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis am Donnerstagmorgen eine stationäre Fahrradkontrolle an der Oberschule in Bad Fallingbostel ein. Es wurden etliche Fahrräder und E-Scooter kontrolliert. Fast an jedem zweiten Gefährt konnten Mängel festgestellt werden. Die entsprechenden Mängelmeldungen wurden im Anschluss für die Erziehungsberechtigten gefertigt. Durch die Kontrolle, die durchaus positiv aufgenommen wurde, erhofft sich die Polizei ein höheres Bewusstsein für den einwandfreien Zustand von Fahrrädern und E-Scootern, der für die eigene Sicherheit im Straßenverkehr eine wichtige Rolle spielt. Zudem konnten wertvolle Tipps zur Verkehrssicherheit gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell