POL-HK: Munster: Haftbefehl vollstreckt; A 7: Viel zu schnell unterwegs; Bad Fallingbostel: Reifenplatzer führt zu Unfall; Schneverdingen/Munster: Alleinbeteiligt gegen Baum; Soltau: Vorfahrt missachtet

26.01.2024 / Haftbefehl vollstreckt

Munster: Polizeikräfte der Polizeiinspektion Heidekreis vollstreckten am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl. Der Festgenommene, ein 43-jähriger Mann, ist dringend verdächtig im Zeitraum vom 16.11.2023 bis 23.12.2023 acht Einbrüche und eine Bedrohung in Munster begangen zu haben. Zudem sind dem Mann, der im Oktober 2023 nach Munster zog, höchstwahrscheinlich weitere Eigentumsdelikte im Bereich Munster und Uelzen zuzuordnen. Betroffen waren insbesondere Hotels, Gaststätten, Tankstellen, Pflegeheime und weitere gewerbliche Betriebe. Aber auch vor Wohnungen machte der Festgenommene keinen Halt. Erst am Dienstag wurde er nach einem Diebstahlsdelikt in Uelzen auf der Flucht durch Polizeibeamte gestellt. Bei ihm wurde weiteres, mutmaßliches Diebesgut festgestellt, das zurzeit noch nicht zugeordnet werden konnte. Hierbei handelt es sich um Echtheitszertifikate für Münzen, Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie diverse Zigarettenpackungen verschiedener Marken. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 43-jährige dann am Mittwoch dem Haftrichter des Amtsgerichtes in Soltau vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Celle verbracht.

25.01.2024 / Viel zu schnell unterwegs

A 7/Heidekreis: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Donnerstagabend Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 7 durch. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Ronnenberg wurde unter anderem mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von vorwerfbaren 42 km/h konfrontiert. Er dürfte sich auf ein dreistelliges Bußgeld, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen. Trauriger Spitzenreiter war ein 36-jähriger Mann aus Offenbach am Main. Er wurde in einer "120er-Zone" mit 197 km/h festgestellt - eine Toleranz wurde bereits abgezogen. Neben einem hohen Bußgeld, erwarten dem Raser wohl zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

25.01.2024 / Reifenplatzer führt zu Unfall mit vier Verletzten

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmittag erlitt das Auto eines 47-jährigen Mannes aus Walsrode einen Reifenplatzer auf der Autobahn 7. Der Pkw kam daraufhin auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand und löste damit einen Unfall mit weiteren Fahrzeugen aus. Zwei nachfolgende Autos konnten noch rechtzeitig abbremsen - ein drittes sowie ein viertes Fahrzeug schafften dies nicht mehr. Es kam zu Zusammenstößen, bei denen insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.

25.01.2024 / Jeweils alleinbeteiligt gegen Baum

Schneverdingen/Munster: Ein 46-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagnachmittag von der Landesstraße 171, zwischen Wintermoor und Schneverdingen, ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Das Auto hingegen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Fast zeitgleich spielte sich auf der Landesstraße 240, in Höhe Kreutzen, derselbe Unfallhergang ab. Hier verlor ein 41-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte ebenfalls mit einem Baum. Auch er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

25.01.2024 / Vorfahrt missachtet - vier Verletzte

Soltau: Am Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Celler Straße/Vor dem Weiherbusch zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Rotenburger wollte mit seinem Auto die Celler Straße in Richtung Tetendorf überqueren und übersah dabei einen auf der Celler Straße fahrenden sowie vorfahrtberechtigten Pkw. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde das vorfahrtberechtigte Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschleudert. Hierbei verletzten sich insgesamt vier Personen leicht.

