Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Haftbefehl erlassen; Schwarmstedt: Radfahrer übersehen; Soltau: Zeugen zur Unfallflucht gesucht; Walsrode/Bad Fallingbostel: Unter Drogeneinfluss; Munster: Autounfall

Heidekreis (ots)

23.01.2024 / Haftbefehl erlassen

Walsrode: Gegen den 23-jährigen Beschuldigten, der am Sonntagabend einen 42-jährigen Mann in Walsrode lebensbedrohlich verletzt hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5696993), wurde am gestrigen Nachmittag durch das Amtsgericht Verden ein Haftbefehl erlassen. Das Opfer befindet sich derzeit in einem kritischen, dennoch stabilen Zustand. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt wegen des versuchten Totschlags.

22.01.2024 / Radfahrer übersehen

Schwarmstedt: Ein 19-jähriger Autofahrer übersah am Montagnachmittag bei einem Abbiegevorgang in der Celler Straße einen 59-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht.

23.01.2024 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Soltau: Bereits am Montag, den 15.01.2024, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 48, zwischen den Ortsteilen Alm und Tetendorf, im Begegnungsverkehr zu einem sogenannten Spiegelklatscher. Der Unfallflüchtige geriet mit seiner hellen Sattelzugmaschine der Marke DAF, Typ XF 105 oder baugleich, zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Abschleppfahrzeug kam. Die flüchtige Sattelzugmaschine zog zudem einen hellen Auflieger. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

22.01.2024 / Unter Drogeneinfluss

Walsrode/Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten gestern Mittag gleich zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zunächst wurde ein 38-jähriger Mann in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel angehalten. Ein Urintest reagierte hier positiv auf Amphetamine. Zudem wurden diverse Ausfallerscheinungen beim Körpertestverfahren festgestellt werden. Kurze Zeit später wurde ein 37-jähriger Autofahrer auf der A 7 kontrolliert. Sein Urintest schlug beim Parameter THC an. Beiden Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

22.01.2024 / Autounfall

Munster: Am Montagmittag kam es an der Kreuzung Poststraße/Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 30-jährige Unfallverursacher übersah beim Einbiegen in die Danziger Straße eine vorfahrtberechtigte, 42-jährige Autofahrerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die Vorfahrtberechtigte leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell