POL-HK: Bad Fallingbostel: Friedliche Kundgebung in Bad Fallingbostel

Heidekreis (ots) - 19.01.2024 / Täterfestnahmen nach Einbruch Munster: Am Freitagvormittag wurde der Polizei ein gegenwärtiger Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trauen gemeldet. Zeugen beobachteten weiter, wie die Einbrecher nach der Tat in ein Fluchtfahrzeug stiegen und davonfuhren. Im Rahmen der sofort ...

mehr