Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Walsrode, mehrere Einbruchsdiebstähle 2. Munster, Verkehrsunfallflucht 3. Soltau, Graffititäter auf frischer Tat betroffen 4. Schneverdingen, Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr

PI Heidekreis (ots)

1. Einbruchsdiebstähle im Südkreis des Heidekreises Am vergangenen Wochenende erhielt die Polizei mehrere Meldungen über Wohnungseinbruchdiebstähle im südlichen Bereich des Heidekreises. Hierbei ist es zu insgesamt fünf vollendeten und einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. In Walsrode waren die Benzer Straße und der Rehrweg (OT Düshorn) betroffen. In Schwarmstedt kam es im Bereich des Haferkostweges zu einem entsprechenden Delikt. In Buchholz (Aller) wurden Objekte in den Straßen Weidenring und Ahornring angegangen. In Rethem (Aller) kam es im Bereich der Mühlenstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. In den meisten Fällen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln oder Einschlagen von Fenstern Zutritt zum jeweiligen Objekt. Nähere Hinweise zum Diebesgut liegen in den meisten Fällen noch nicht vor. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, vorhandene Sicherungsvorrichtungen zu nutzen und Auffälligkeiten frühzeitig der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise zu den genannten Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Heidekreis unter der Rufnummer 05191-93800 entgegen.

2.

Am Freitag kam es in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:25 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes in der Söhlstraße in Munster. Ein auf dem Parkplatz abgestellter blauer Ford Focus wurde hierbei im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

3.

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs auf dem Autohof nahe der Anschlussstelle Soltau-Süd beobachtet, wie eine männliche Person einen Kühlcontainer des dortigen Restaurants mit schwarzer Farbe beschmierte. Bei der Person handelte es sich um einen 14-jährigen Fußballfan aus Mannheim, der zusammen mit weiteren Fußballfans auf der Durchreise zum Fußballspiel SV Waldhof Mannheim - VfB Lübeck gewesen war. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

4.

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Rotenburger Straße in Schneverdingen ein 50jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle zeigte der Mann aus Schneverdingen alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Da er zu einem Alko-Test nicht in der Lage war, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in der Folge die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell