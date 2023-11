POL-PDKL: LKW-Fahrer verursacht Sachschaden

Rockenhausen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus dem Donnersbergkreis verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der rote Dacia mit einer Hauseingangstreppe des dort befindlichen Wohnhauses. Zwei ...

mehr