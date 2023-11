Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Der flüchtige Verursacher eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend auf der L 401 konnte ermittelt werden. An der Ortseinfahrt von Wartenberg-Rohrbach hatten Verkehrsteilnehmer auf einer Verkehrsinsel ein beschädigtes Verkehrszeichen sowie Fahrzeugteile festgestellt. Nach weiteren Zeugenangaben habe es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Kleinbus gehandelt, dessen Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde in Lohnsfeld ein stark beschädigter Kleinbus fahrend festgestellt. Der Fahrer versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen, das Fahrzeug konnte jedoch im unmittelbaren Nahbereich parkend festgestellt werden. Der ermittelte 23-jährige Fahrer war sichtlich alkoholisiert, einen Alkoholtest verweigerte er. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt, es erfolgt ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden, der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 mit der Polizeiinspektion Rockenhausen in Verbindung zu setzen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell