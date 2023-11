Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rockenhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus dem Donnersbergkreis verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der rote Dacia mit einer Hauseingangstreppe des dort befindlichen Wohnhauses. Zwei Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen an die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der 06361 / 917-0 oder via Email an die pirockenhausen@polizei.rlp.de mitzuteilen.

