Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 18. - 20. August 2023 & Bilanz Stadtfest

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Dresden (ots)

Das Einsatzaufkommen für Feuerwehr und Rettungsdienst hielt sich in den vergangenen drei Tagen auf einem für ein Wochenende üblichen Niveau. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in diesen Zeitraum zu 15 Brand- sowie 41 Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Sieben Einsätze wurden durch Fehlalarme von automatischen Brandmeldeanlagen verursacht. Der Rettungsdienst rückte in diesem Zeitraum insgesamt 679 Mal aus. In 212 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Sieben Mal wurde der Rettungshubschrauber Christoph 38 in der Stadt Dresden eingesetzt und 257 qualifizierte Krankentransporte wurden durchgeführt.

Von Freitag bis Sonntag wurde am Sächsischen Landtag durch die Feuerwehr Dresden die Führungsstelle für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr für das Canaletto-Stadtfest betrieben. Gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Malteser Hilfsdienstes wurde an vier Unfallhilfsstellen, welche auf dem gesamten Festgelände verteilt waren, die medizinische Versorgung der Besucherinnen und Besucher sichergestellt. Pro Tag waren etwa 64 Einsatzkräfte im Einsatz. Vor allem die große Hitze und permanente Sonneneinstrahlung stellte für die Kolleginnen und Kollegen eine Herausforderung dar. Mit ausreichend Getränken und der Schaffung von ausreichend Schatten wurden den Erschöpfungszuständen entgegengewirkt. Die Wetterlage führte bei einigen Besucherinnen und Besuchern zu Kreislaufproblemen. Die Erkrankungs- bzw. Verletzungsmuster, die an allen drei Tagen zu versorgen waren, bewegten sich in der üblichen Qualität, wie man sie bei derartigen Großveranstaltungen zu erwarten hat. Neben Erschöpfungszuständen, Schnittverletzungen oder Herzproblemen gehörten vor allem Zustände nach dem übermäßigen Konsum von Alkohol zu den üblichen Einsatzszenarien. In Summe wurden 199 Patienten medizinisch versorgt. Davon mussten 36 Menschen mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert werden. Während am Freitag 34 Patienten und am Sonntag 60 Patienten medizinischer Hilfe bedurften, stellte sich das größte Einsatzaufkommen am Samstag von etwa 18 Uhr bis halb drei morgens ein. Gegen 23 Uhr stieg die Anzahl von Personen mit Schnittverletzungen rasch an. Die Patienten berichteten über Glasscherben, welche sich im Bereich der Augustusbrücke und dem Filmnächteareal befinden sollten. Darüber hinaus kam es zu zwei Bedrohungssituationen gegenüber unseren Einsatzkräften, welche durch die rasche Unterstützung durch die Polizei bewältigt werden konnten. Außerdem wurden zwei Einsatzfahrzeug mit Farbe besprüht, welche jedoch einsatzfähig blieben. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde eine Frau aus einer öffentlichen Toilette in der Galeriestraße befreit.

Auf der Blaulichtmeile hat sich die Feuerwehr Dresden gemeinsam mit dem Infomobil des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e. V. und der Werkfeuerwehr des Airport Dresden, dem THW Dresden, dem DRK Dresden, der Polizei Sachsen und vielen anderen Partnern aus der Blaulichtfamilie einem breiten Publikum präsentiert. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer, Innenminister Armin Schuster und der Beigeordnete für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit der Landeshauptstadt Dresden Jan Pratzka ließen es sich nicht nehmen bei uns vorbeizuschauen und sich über die aktuelle Lage auf dem Stadtfest zu informieren. Zahllose Besucherinnen und Besucher nutzen die Möglichkeit mit unseren Brandmeisteranwärtern ins Gespräch zu kommen und nahmen die ausgestellten Feuerwehrfahrzeuge bis in die Abendstunden fest in Beschlag.

Die Feuerwehr Dresden zieht ein positives Fazit. Große Einsatzlagen haben sich nicht eingestellt und die umfassende Planung aller Einsatzmaßnahmen zur Sicherstellung des Stadtfestes haben ihre Wirkung voll entfaltet. Wir danken allen Beteiligten, die uns bei unserer Arbeit an diesen drei Tagen unterstützt haben und natürlichen bei allen Besucherinnen und Besuchern für das rege Interesse und tolle Feedback, welches wir erhalten haben. Wir freuen uns auf das nächste Stadtfest vom 16. bis 18. August 2024.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell