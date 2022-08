POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit schwarzem BMW

Glandorf (ots) - Unbekannte sind am gestrigen Montag in ein Wohnhaus am Havermann's Weg eingestiegen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 17.15 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf, gelangten so ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit etwas Bargeld und einer Halskette gelang den Kriminellen die Flucht. Wer Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, ...

mehr