Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrerin an der Langemarkstraße angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 15.12.2021, gegen 12:00 Uhr, ist eine Radfahrerin (52) an der Langemarkstraße in Oberhausen angefahren worden. Ein beteiligter Fahrer ist geflüchtet. Die Frau ist leicht verletzt worden und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Verkehrskommissariat Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826 0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Frau gab an, ihr Rad zunächst durch die dortige Passage in Richtung Langemarkstraße geschoben zu haben. Als sie anschließend die Langemarkstraße überquerte, kam es zur Kollision mit einem silbernen Auto. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Der Autofahrer hielt an, teilte der Frau mit, er parke sein Fahrzeug und käme zurück. Danach flüchtete er vom Unfallort. Es soll sich um ein silbernes, mittelgroßes Fahrzeug mit Oberhausener Kennzeichen handeln. Der Autofahrer soll 55 bis 65 Jahre alt sein. Zeugen, die Angabe zum Unfall, zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell