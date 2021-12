Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Seniorin bestohlen - POLIZEI OBERHAUSEN WARNT VOR TRICKDIEBINNEN

Oberhausen (ots)

Am 14.12.2021 gegen 12:00 Uhr ist eine Frau (86) in ihrer Wohnung an der Grenzstraße von zwei Frauen bestohlen worden. Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen und warnt vor ähnlichen Taten gegenüber Seniorinnen und Senioren.

Zwei Frauen verschafften sich mit einem Trick Zutritt zu der Wohnung. Eine der beiden lenkte die 86-Jährige ab, während die andere die Wohnung durchsuchte. Nachdem die Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Frau, dass Bargeld und Schmuck aus verschiedenen Schränken fehlten. Bei den Täterinnen handelt sich um zwei Frauen mit schwarzen Haaren, circa 160cm-165cm groß. Eine der beiden trug helle Kleidung und war schwanger. Die andere trug schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 und poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Polizei warnt:

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Tricks der Diebinnen und Diebe, klären Sie Seniorinnen und Senioren in der Familie über Trickdiebinnen und Trickdiebe auf, helfen Sie mit Hinweisen, die Diebinnen und Diebe zu stellen. Die Polizei warnt davor, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Hintergründe und Präventionstipps zu dem Kriminalitätsphänomen finden Sie unter www.polizeiberatung.de, während der Bürodienstzeiten im Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz unter 0208 826-4611 oder unter www.seniorensicherheitsberatung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell