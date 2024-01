POL-HK: Bomlitz: Autoscheibe eingeschlagen; Schneverdingen: Graffiti; Walsrode: Unter Drogeneinfluss; Soltau: Unfall; Walsrode/A 7: Geschwindigkeitskontrollen; Schneverdingen: Unfall

Polizeiinspektion Heidekreis

18.01.2024 / Scheibe eingeschlagen - Geldbörse entwendet

Bomlitz: Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fahrerscheibe eines in der Fallingbosteler Straße geparkten Autos ein und entwendeten aus dem Inneren eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 zu melden.

18.01.2024 / Graffiti am Schulgebäude

Schneverdingen: Das Hauptgebäude der Kooperativen Gesamtschule wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen durch Unbekannte mit verschiedenen Schriftzügen besprüht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

18.01.2024 / Unter Drogeneinfluss

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagabend einen 20-jährigen Autofahrer im Bereich der Ebbinger Straße. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahranfänger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

18.01.2024 / Kind nach Unfall leicht verletzt

Soltau: Eine 60-jährige Autofahrerin aus Soltau übersah am Donnerstagnachmittag bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung Landolfdamm/Lüneburger Straße ein 12-jähriges Kind auf seinem Fahrrad, das den kreuzenden Radweg in falscher Richtung befuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.

18.01.2024 / Geschwindigkeitskontrollen auf der A 7

Walsrode/A 7: Die Polizei führte am frühen Donnerstagabend Geschwindigkeitskontrollen auf der A 7 durch. Hierbei konnte ein 19-jähriger Autofahrer aus Hamburg festgestellt werden, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, nach Toleranzabzug, um 51 km/h überschritt. Neben einer hohen Geldstrafe im dreistelligen Bereich, muss der Fahranfänger vermutlich ein Aufbauseminar absolvieren und mit einer Verlängerung der Probezeit rechnen.

18.01.2024 / Frontalzusammenstoß mit leicht verletzter Person

Schneverdingen: Am Donnerstagvormittag kam es in der Alten Landesstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Der 63-jährige Unfallverursacher geriet zuvor mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Ein Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten konnte nicht mehr verhindert werden.

