Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Alkoholisiert und kein Führerschein; Bad Fallingbostel/A 7: Unfall auf der A 7 sorgt für mehrstündige Vollsperrung

Heidekreis (ots)

16.01.2024 / Alkoholisiert und kein Führerschein

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagvormittag eine 40-jährige Autofahrerin in der Lüneburger Straße. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 2,04 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Soltauerin nicht im Besitz einer Fahrlerlaubnis ist. Nach der anschließenden Blutprobenentnahme wurde die Frau aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

16.01.2024 / Unfall auf der A 7 sorgt für mehrstündige Vollsperrung

Bad Fallingbostel/A 7: Am Dienstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, kam ein LKW auf der schneeglatten A 7, in Höhe Bad Fallingbostel, ins Schleudern und kollidierte mit einer Außenschutzplanke. Dabei wurde der Tank des Sattelzugs aufgerissen, sodass Diesel auslief. Aufgrund der LKW-Bergung und der Fahrbahnsäuberung musste die A 7 in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Dies führte nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf den Ausweichstrecken, gerade im Bereich Dorfmark/Bad Fallingbostel, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell