POL-HK: Schneverdingen: Zigarettenautomat aufgehebelt; Walsrode: Alleinbeteiligt verunfallt

Heidekreis (ots) - 11.01.2024 / Elektrowerkzeuge entwendet Soltau: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag betraten Unbekannte mindestens drei Grundstücke in Hötzingen. In einem Fall drangen die Täter in den Schuppen einer Gärtnerei ein und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen. ...

