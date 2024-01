Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 2. KW 2024

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom WE der 2. KW 2024

Heidekreis

Am Samstagnachmittag kommt es aufgrund der Initiative des Landvolks Niedersachsen, Kreisverband Lüneburger Heide, zum Abschluss der landwirtschaftlichen Protestwoche zu einer Sternfahrt landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge aus den verschiedenen Gemeinden des Heidekreises mit dem Treffpunkt auf dem Parkplatz des Weltvogelparks in Walsrode. An der Aktion nehmen ca. 900 Personen mit 370 Schleppern teil. Neben verschiedenen Redebeiträgen aus dem landwirtschaftlichen Umfeld äußert sich auch Herr MdB Lars Klingbeil zum Thema. Die einstündige Versammlung verläuft insgesamt störungsfrei.

Neuenkirchen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagnachmittag wird im Gemeindegebiet Neuenkirchen ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kann bei ihm Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest führt zu einem Ergebnis von 1,74 Promille. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat und nicht deutscher Staatsbürger ist, wird neben der Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins auch eine Sicherheitsleistung durch die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet. Der Fahrzeugschlüssel wird ebenfalls sichergestellt, um eine Weiterfahrt des 45-jährigen zu unterbinden. Gegen den Mann wird nunmehr wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Krelingen

Einbruch in das GRZ

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 11.01.2024, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 12.01.2024, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zu einem Lagerraum des GRZ Krelingen. Aus dem Lagerraum wurden mehrere Tauchpumpen, ein Bautrocknungsgerät, Pumpsauger und Abpumpschläuche entwendet.

Bad Fallingbostel

Trunkenheitsfahrten

Am Freitagnachmittag kontrollieren Beamte des PK Bad Fallingbostel im Stadtgebiet eine 49-jährige Soltauerin mit ihrem Pkw, nachdem sie zuvor durch ihre Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,99 o/oo. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Ein weiterer alkoholisierter Fahrzeugführer wird in der Nacht von Freitag auf Sonnabend auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Evendorf angehalten und kontrolliert. Der 29-jährige aus Eichenzell ist nicht mehr in der Lage seinen Pkw sicher zu führen. Eine Blutprobe wird entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wird sichergestellt.

Einbruch in Frisörsalon

Durch unbekannte Täter wird in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Scheibe der Eingangstür eines Frisörsalons in der Reitbahnstraße in Bad Fallingbostel eingeschlagen. Anschließend wird das Geschäft betreten und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell