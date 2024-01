Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Kohlenmonoxid-Vergiftung; Bispingen: Einbruch; Schneverdingen: Pkw-Scheibe eingeschlagen; Walsrode: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Heidekreis (ots)

10.01.2023 / Kohlenmonoxid-Vergiftung

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am Mittwochabend zu einem Einfamilienhaus in Schneverdingen gerufen. Hier hatte ein 52-jähriger Mann, aufgrund eines Ausfalls der Heizungsanlage, kurzzeitig einen Holzkohlegrill im Haus aufgestellt. Infolgedessen erlitten der Mann, seine Ehefrau und die drei Kinder im Alter von 3, 7 und 8 Jahren eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

10.01.2023 / Einbruch

Bispingen: Unbekannte öffneten am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr, gewaltsam die Terrassentür eines Wohnhauses im Eugen-Bracht-Weg und durchsuchten mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

10.01.2024 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Schneverdingen: Am Mittwochnachmittag, zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Handtasche aus einem Auto, das auf dem Parkplatz des Walderlebniszentrums Ehrhorn stand. Hierfür schlugen die Täter die hintere Scheibe der Fahrerseite ein. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

10.01.2024 / Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Walsrode: Am frühen Mittwochabend kam es in der Langen Straße in Walsrode zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Walsrode übersah den verkehrsbedingt haltenden Verkehr und fuhr auf einen Pkw auf, der wiederum auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell