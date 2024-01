Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Diebstahl aus Lagercontainern; Soltau: Fahrtkartenautomat gesprengt; Lindwedel: Zigarettenautomat angegangen; Munster: Frontalzusammenstoß

Heidekreis (ots)

09.01.2023 / Diebstahl aus Lagercontainern

Bispingen: Im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 14:15 Uhr, drangen Unbekannte in insgesamt drei Lagercontainer im Horstfeldweg ein, die sich auf dem umzäunten Gelände eines dortigen Kartcenters befinden. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem diverse Motorradkleinteile entwendet. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

09.01.2024 / Fahrtkartenautomat gesprengt

Soltau: Am Bahnhof Soltau wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrkartenautomat gesprengt. Hierfür wurde vermutlich der Sprengkörper in das Ausgabefach eingeführt. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt. Zu einer vollständigen Öffnung kam es jedoch nicht, sodass die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut erlangten. Für die Tatortaufnahme musste der Bahnsteig vollständig gesperrt werden, da unter anderem Delaborierer der Bundespolizei anrücken mussten, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

09.01.2024 / Zigarettenautomat angegangen

Lindwedel: Unbekannte öffneten zwischen Montagabend, 20:00 Uhr und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Hope. Aus dem Automaten wurden sämtliche Tabakwaren sowie Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

09.01.2024 / Frontalzusammenstoß

Munster: Am Dienstagabend kam es in der Danziger Straße (B 71), unmittelbar am Ortsschild in Richtung Uelzen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 33-jähriger Mann aus Neubrandenburg mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer 40-jährigen Autofahrerin aus Munster zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt. Dem vermeintlichen Unfallverursacher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieser zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Munster unter 05192-9600 zu melden.

