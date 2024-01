Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rotenburg/Heidekreis: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Wohnungseinbrechern

Heidekreis (ots)

15.01.2024 / Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Wohnungseinbrechern

Rotenburg/Heidekreis: Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in Sottrum (LK Rotenburg), der sich im vergangenen Jahr ereignet hat, wenden sich die Ermittler der Rotenburger Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter nicht aus dem Landkreis Rotenburg stammen und es sich um überörtliche Täter handeln dürfte.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5692180

