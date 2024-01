Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Einbrecher stehlen Schmuck; Munster: Heckscheibe eingeschlagen; Soltau/A 7: Alkoholisiert am Steuer

Heidekreis (ots)

17.01.2024 / Einbrecher stehlen Schmuck

Lindwedel: Unbekannte drangen am Mittwoch, zwischen 13:00 Uhr und 22:15 Uhr, in einen Bungalow in der Hauptstraße in Hope ein. Hierfür hebelten die Täter ein Badezimmerfenster auf, ehe sie die Räumlichkeiten durchsuchten und Schmuck entwendeten. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

17.01.2024 / Heckscheibe eingeschlagen

Munster: Am Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Autos ein, das in einer Hofeinfahrt im Forstgarten stand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Munster unter 05192-9600 zu melden.

17.01.2024 / Alkoholisiert am Steuer

Soltau/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten an der A 7, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, einen 45-jährigen Autofahrer aus Hannover. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Dem 58-jährigen Beifahrer missfiel die Kontrolle offenbar, da er die eingesetzten Polizeikräfte mehrfach beleidigte. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell