POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Unna (ots) - Am Dienstag, 31.10.23 kam es in Unna im Kreuzungsbereich Ahorn-/Feldstraße/ Am Kastanienhof zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen 14:10 Uhr war eine 48-Jährige aus Unna mit ihrem PKW unterwegs. An einer roten Ampel fuhr sie auf einen vor ihr stehenden PKW auf. Der Fahrzeugführer stieg aus und stellte die Verursacherin zur Rede. Die hinzugerufene Polizei stellte Alkoholgeruch in der Atemluft der ...

