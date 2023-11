POL-UN: Bergkamen - Streitigkeiten bei Halloweenfeier zogen größeren Polizeieinsatz nach sich

Unna (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag (31.10.2023) zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr in eine Hochparterrewohnung an der Blumenstraße ein. Durch ein Fenster verschafften sie sich Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet. Am gleichen Tag drangen Einbrecher zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr ebenfalls durch ein Fenster in eine Wohnung an der Glückaufstraße ...

